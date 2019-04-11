Цены "Роттердам+" за украинский уголь недостаточно - Волынец

Цена украинского угля сегодня определяется по формуле "Роттердам+" с привязкой к международным индексам, однако она слишком низкая, чтоб покрыть расходы государственных шахт.

Об этом заявил Николай Волынец, глава Независимого профсоюза горняков, на круглом столе в комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения коррупции, передают "Українські Новини"

"Не достаточно (цены угля по формуле "Роттердам+" - "Апостроф"). На данный момент цена на бирже упала до $50. Давайте умножим по курсу 26,8 и получим цену 1533 грн. Затраты на добычу одной тонны угля на государственных шахтах в среднем составляют 4000 грн. Кто покроет эту разницу? Сегодня не платят шахтерам зарплату, шахтеры задолжали 15 млрд гривен за не оплаченную электроэнергию и им постоянно отключают электроэнергию, поставщики электроэнергии, опираясь на закон о рынке электроэнергии, есть задолженность в Пенсионный фонд и социальное страхование. Шахтёры вовремя не могут уйти на пенсию, задолженность по зарплате составляет 814 млн гривен" - заявил он.

По словам Волынца, формула никогда в полной мере не работала, и цена на украинский уголь была ниже мировой.

"Роттердам+" – никогда не работала в полном объёме, как там было предусмотрено. Цена на бирже в Роттердаме или в Амстердаме, плюс доставка – всегда цена (украинского угля - "Апостроф") была ниже" - заявил он.

Глава профсоюзов подчеркнул, что государство должно понимать сложное положение шахтёров и принять соответствующие меры.

"Нужно говорить конкретно – цена на отечественный уголь должна быть справедливой".

Ранее в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции прошло заседание "круглого стола" на тему "Высокие тарифы как следствие коррупции и монополизации энергетики. Как предотвратить и кому отвечать?". Там участвовали народные депутаты, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, эксперты и руководители профсоюзных организаций.