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​Решение Путина по Донбассу рекордно обрушило рубль: подробности

четверг, 25 апреля 2019, 15:28
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Решение Путина по Донбассу рекордно обрушило рубль: подробности

Курс российского рубля падает на Московской бирже второй день подряд после решения российского президента Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Finanz.ru.

Менее чем за два дня рубль потерял 1,8%. Это максимальный показатель с декабря прошлого года. Курс евро, во вторник падавший до минимума с августа прошлого года, вырос с тех пор на 78 копеек, до 72,2 рубля.

“Общий негативный внешний фон был усилен возросшими геополитическими рисками после подписания указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР”, - констатирует экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

По мнению инвесторов, такое решение российских властей повышает риски введения новых санкций.

Как сообщал “Апостроф”, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

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