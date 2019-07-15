​В Украине взлетели цены на на популярный овощ: названы цифры

Цены на огурцы из открытого грунта в Украине за минувшую неделю подскочили в 1,7 раза, цена на них колеблется в пределах 10-14 грн / кг.

Об этом пишет EastFruit.

Такая ситуация сложилась из-за того, что аграрии уже собрали огурцы первой севооборота, и предложение их на рынке значительно сократилось.

Еще одной причиной стало снижение урожая, вызванное резким перепадом среднесуточных температур.

По данным издания, в настоящее время огурцы из открытого грунта в Украине стоят в среднем на треть дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом ситуация на рынке может измениться при улучшении погодных условий, отмечают аналитики издания.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в Украине стремительно подорожали огурцы, и подешевели помидоры.