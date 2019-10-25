OPPO представила в Украине серию смартфонов

Компания OPPO провела в Киеве презентацию бренда и представила в Украине серию смартфонов OPPO Reno2.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Смартфоны OPPO Reno2 и Reno2 Z оснащены четырёхмодульной камерой с 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым зумом, режимом Ultra Dark для снимков ночью, стабильной видеосъемкой, а также технологией подзарядки VOOC Flash Charge 3.0 с батареей на 4000 мА/ч.

"За год смартфоны OPPO появились у пользователей десяти стран Европы. Украина стала первой среди европейских стран вместе с Германией, Португалией и Бельгией, куда бренд сделает шаг в 2020 году. Этот успех обусловлен нашими приоритетами: инновации, дизайн и пользователи. Сверхсовременные камеры новой серии OPPO Reno2 демонстрируют превосходные результаты в ряде сценариев съемки — от панорамных ландшафтов до узких переулков, от пляжей до темных ночей", — рассказал генеральный директор OPPO в Украине Генри Ван (Henry Wang).

Три из четырёх объектива камеры смартфона с переменным фокусным расстоянием создают уникальный эффект 5-кратного гибридного зума и 20-кратного цифрового. Fusion Imaging Technology плавно увеличивает масштаб, что позволяет получить качественные изображения на большом расстоянии. Основная камера на 48МП с системой стабилизации изображения Optical Image Stabilization, апертурой F1.7 и 1,5-дюймовым сенсором с технологией Quad Bayer улучшают качество при низком освещении. Искусственный интеллект NPU позволяет получить оптимальную яркость изображения ночью.

OPPO Reno2 выполнен в цвете Twilight Mist, смартфон отличается обтекаемым корпусом, имеют 6,5-дюймовые экраны, изготовленные из стекла Corning Gorilla Glass.

Модель OPPO Reno2 с оперативной памятью 8 Гб, встроенной - 256 Гб, появилась в продаже в торговых сетях Фокстрот и Comfy по цене от 15999 гривен.

Модель OPPO Reno2 Z, оперативная память 8 Гб, встроенная - 128 Гб, в продаже в Фокстрот и Comfy по цене от 11999 гривен.

OPPO предлагает широкий спектр умных устройств, с сериями Find и R, операционной системой ColorOS, а также интернет-сервисами OPPO Cloud и OPPO+. Работает в более чем 40 странах и регионах и насчитывает более 40 тысяч сотрудников. Компания имеет 6 научно-исследовательских институтов и 4 научно-исследовательских центра по всему миру, а также Международный центр дизайна в Лондоне.