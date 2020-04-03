Антидемпинговые санкции на импорт шприцев при пандемии коронавируса противоречат национальным интересам - СМИ

Ассоциация операторов рынка медицинских изделий (AMOMD) считает нецелесообразным проведение спецрасследования об импорте в Украину шприцев в условиях увеличения на них спроса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

AMOMD (объединение более 70 национальных производителей, импортеров, дистрибьюторов и других участников рынка медицинских изделий) призвала СНБО, премьер-министра, МЭРТ и МОЗ в условиях пандемии COVID-19 принять как приоритет национальный интерес при расследовании об импорте в Украину шприцев, которое проводит Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Открытое письмо направлено премьер-министру, СНБО, МЭРТ и МОЗ.

МЭРТ в декабре 2019 года было начато специальное расследование относительно импорта шприцев (независимо от страны происхождения). Отечественный производитель шприцев ПАО "Гемопласт", мотивировал инициативу расследования ростом импорта в объемах, которые могли нанести вред национальному производителю.

"В заявлении приведены доказательства, на основании которых можно считать, что со II квартала 2015 года – I квартала 2019 импорт в Украину шприцев осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые могли причинять ущерб национальному производителю", – говорится в сообщении МЭРТ от 07.12.2019.

Ранее Межведомственная комиссия по международной торговле проводила аналогичное расследование. МКМТ дважды переносила принятие решения по итогам антидемпингового расследования с ноября 2017 года, но не нашла оснований для применения ограничений и прекратила его летом 2019 года, оставив обращение жалобщиков без удовлетворения.

Производители шприцев ПАО "Гемопласт" и ЧАО "Тюмень-Медико-Смела", инициировавшие расследование, мотивировали его ростом импорта.

"Импорт в Украину шприцев из Индии, Турции и Китая осуществлялся в таких объемах, которые могли навредить украинским производителям", – считают в компаниях.

Эксперты рынка отмечают, что в ходе расследования МКМТ и МЭРТ могли проанализировать информацию; и если причины для ограничительных мер существовали, то были бы выявлены.

ЧАО "Тюмень-Медико-Смела" воздержалось от участия в расследовании; то же самое касается и недавно начавшего работу крупного украинского производителя шприцев ООО "Умедо Груп". Из всех участников рынка вопрос увеличения объемов импорта беспокоит только ПАО "Гемопласт".

Эксперты считают, что рыночная доля ПАО "Гемопласт" снижается, но не за счет роста импорта, а по причине недостаточно высокого технического уровня, а также невысокой доли шприцев в линейке производимых товаров. То есть жалобщик не может обеспечить наполнение рынка.

Именно явный дефицит шприцев на рынке, несмотря на импорт, стал причиной запуска хорошо оснащенного завода ООО "Умедо Груп" (предприятие не обращалось в МКМТ и МЭРТ с жалобой на конкуренцию со стороны импортеров шприцев).

С учетом ситуации на рынке медицинских изделий в условиях пандемии коронавируса, в AMOMD отмечают увеличение спроса на шприцы в Украине на 30%.

"В Украине рассматривают возможность ограничения импорта шприцев из всех стран мира, что беспокоит Ассоциацию и ее членов. Украинские производители не в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка, особенно при повышенном спросе", – уточнили в AMOMD.

Участники рынка считают, что в случае применения мер, как настаивает ПАО "Гемопласт", стоимость шприцев возрастет, увеличится дефицит, а жалобщик не сможет нарастить долю на рынке.

Участники рынка сообщают, что в марте 2020 – в момент введения чрезвычайной ситуации из-за угрозы коронавируса, МЭРТ фактически бездействует. По мнению экспертов, с учетом уровня спроса на этот товар, даже при отсутствии ограничений, нельзя исключать дефицита шприцев на рынке Украины.

"Существуют основания для закрытия расследования на основании национальных интересов… Ассоциация считает, что специальное расследование МЭРТ и применение предварительных или окончательных мер (дополнительных ввозных пошлин, квот, режима надзора) являются абсолютно недопустимыми", – подчеркнули в AMOMD.