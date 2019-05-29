RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 мая

18:21
Саакашвили прибыл в Украину: онлайн видео трансляция
18:13
Политолог оценил шансы партии мэров на выборах в Верховную Раду
18:04
Коломойский заинтересован в отсрочке запуска рынка электроэнергии - президент "Энергоатома"
18:00
Домогался отчим: известная телеведущая решилась на откровенное признание
17:59
Звездный игрок сборной Украины ответил на слухи о переходе в "Спартак"
17:56
Саакашвили вернулся в Украину: видео из аэропорта
17:45
​В ГФС рассказали, что будет с налоговой полицией
17:40
В России произошло смертельное ЧП со школьницей
17:22
Собственники рассказали о новой попытке застройщика Кулагина захватить ЖК "Чайка"
17:22
Перед финалом Лиги Европы в Баку подрались фанаты Арсенала и Челси
17:14
Ученые нашли следы разрушительной древней катастрофы: фото
17:10
Резиденции беглого Януковича нашли управляющего: скандальные подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В ГФС рассказали, что будет с налоговой полицией

среда, 29 мая 2019, 17:45
переглянути новину українською

Налоговая милиция останется в составе налоговой службы до законодательного урегулирования вопроса.

Об этом сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов на встрече с миссией Европейского департамента МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ГНС, ведь налоговая служба должна быть направлена на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов", - отметил Верланов.

Он также сказал, что уже работает комиссия по реорганизации ГФС, которая должна в течение трех месяцев завершить реорганизацию.

По словам Верланова, стратегия развития налоговой службы содержит три главные составляющие - это развитие отношений с налогоплательщиками, развитие персонала и обеспечения выполнения задач, определенных государством.

Среди основных принципов стратегии - демилитаризация службы и обеспечения сервисного подхода.

ГНС будет применять в деятельности риск-ориентированные подходы и обеспечит открытость обобщенной практики проверок для того, чтобы предприниматели знали, что именно находится в зоне повышенного внимания проверяющих.

Верланов также сообщил о планах по увеличению количества электронных сервисов, модернизации ІТ-систем и платформ.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в Украине был назначен новый глава налоговой службы.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект "Дарницы"

Эксперты рассказали о рисках покупки жилья в пригороде

Снова в строю: инвесторы опять заинтересовались недвижимостью в Украине

Аренда жилья в Киеве: есть ли спрос и каковы цены

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: