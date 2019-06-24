Эксперт объяснил критическую важность для Украины нового Жилищного кодекса

Украинский жилищно-коммунальный фонд требует немедленной модернизации и обновления: именно поэтому первоочередной задачей Верховной Рады 9-го созыва должно стать принятие нового Жилищного кодекса страны.

Такую позицию в материале "Почему срочно нужен новый Жилищный Кодекс" на "Цензор.нет" высказал председатель правления Центра защиты прав общины Голосеевa Арсений Пушкаренко. По мнению эксперта, украинское ЖКХ до сих пор живет по нормам и правилам советской системы времен Юрия Андропова, ведь еще при нем ныне действующий Кодекс был принят.

"Жилищно-коммунальная сфера до сих пор не реформирована и живет по законам времен Андропова. Действующий Жилищный кодекс был принят 36 лет назад и содержит такую преамбулу: "Воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества и осуществляя курс на повышение материального и культурного уровня жизни народа, Советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства". Это ставит под вопрос не только актуальность Кодекса, но даже его адекватность ситуации в 21-м веке", - делает вывод эксперт.

Пушкаренко напомнил, что нового Жилищного кодекса за все 28 лет независимости так и не было принято украинским парламентом, несмотря на несколько попыток. Между тем в жилищное законодательство вносились различные поправки и уточнения, которые только усилили его неадекватность и разбалансированность. В 2017 году ВР приняла новый закон о жилищно-коммунальных услугах, который должен был урегулировать финансово-правовые отношения между потребителями и поставщиками услуг ЖКХ, но на практике этот закон, который вступил в силу в полном объеме 1 мая 2019, только обострил ситуацию.

"Закон определяет коммунальными услугами только поставки тепла, горячей и холодной воды и водоотведения. И только на эти услуги "город" может влиять в установлении тарифов. Остальные услуги - это полный полет фантазии в ценообразовании и диктат со стороны поставщика. Более того - закон устанавливает оплату не только за потребленные ресурсы (теплоносители, газ, воду, электроэнергию и т.д.), но и за доставку этих ресурсов, чего раньше не было", - объясняет свою позицию Пушкаренко.

Еще одно неоднозначное ноу-хау принятого в 2017 году документа, - это введение пени для всех несвоевременных плательщиков, чего раньше Закон не позволял. Эксперт отмечает, что в стране, где долг по ЖКХ на сегодня составляет 70 млрд гривен - это вопрос крайне актуален. Так же, как и вопрос законодательной неурегулированности рынка частных компаний-управителей, который на практике часто завершается их диктатом и произволом. Отдельная проблема - это передача многоквартирных домов на баланс объединений жителей без проведения ни одного технического и финансового аудита.

"Закон предусматривает, что объединением жителей будут переданы на баланс их дома. Но технический аудит не предусмотрен. То, в каком состоянии передаются дома, вызывает большое беспокойство. Ведь 85% жилого фонда Украины было построено до 1991 года. Всем нам известно, десятилетиями в структуре тарифа квартплаты закладывались расходы на текущий ремонт. Думаю, никому не надо рассказывать, что никакого текущего ремонта проведено не было. За исключением аварийных ситуаций. Поэтому фактически десятилетиями с нас собирали средства, должным образом не оказывали услуги, а теперь государство совместно с местными властями перевело на нас всю полноту ответственности за техническое состояние домов. Местные власти фактически присвоили средства жителей, уплаченные за текущий ремонт", - считает эксперт по вопросам ЖКХ.

По информации Пушкаренко, сегодня над проектом нового единого системного документа по вопросам ЖКХ работает Общественный комитет по разработке нового Жилищного кодекса. В него входят ведущие эксперты отрасли и представители общественности, которые стремятся сбалансировать права потребителей и поставщиков услуг и сделать сферу ЖКХ максимально прозрачной и эффективной.

"Назрела насущная необходимость принять новый Жилищный кодекс, который учел бы изменения в обществе и экономике, систематизировал законодательство в сфере ЖКХ. Это - последняя соломинка, которая способна спасти жителей. Регулирование в жилищно-коммунальной отрасли будет собрано под зонтиком единого документа, а не "разбросано" по сотням отраслевых инструкций и постановлений, которые могут противоречить друг другу", - выразил уверенность Пушкаренко.