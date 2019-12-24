В Киеве стартовали продажи апартаментов в первом пятизвездочном доме: детали о проекте

В Киеве стартовали продажи апартаментов в жилом комплексе с пятизвездочным уровнем обслуживания FRANKLIN Concept House от SAGA Development.

Об этом говорится в пресс-релизе компании-застройщика.

Так, по информации компании, новый ЖК будет отличаться от привычных форматов жилья на современном рынке недвижимости, его особенностями станут изысканная архитектура, инновационный консьерж-сервис, развитая внутренняя инфраструктура и расположение в самом центре города. Адрес дома – улица Гончара, 69.

Всего в жилом комплексе будет 141 апартамент от 2 до 4 комнат с площадью от 56,66 кв м до 124,03 кв м. Для продажи будут доступны квартиры с террасой, также предусмотрен паркинг. Помимо прочего в доме была спроектирована business lounge зона.

Относительно вопроса безопасности – застройщик оборудовал все квартиры встроенными сейфами и бронированными дверями, также предусмотрена охрана и система видеонаблюдения. Владельцы жилья смогут получить доступ к камерам в доме в любой момент в своем смартфоне.