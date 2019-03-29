​Компания Коломойского попала в крупный скандал с трансляцией российских телеканалов: фото

Сотрудника компании-оператора спутникового телевидения Viasat уличили в предоставлении клиентам доступа к запрещенным в Украине российским телеканалам.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Георгий Тихий.

Он отметил, что сотрудник компании при настройке телевидения предложил ему предоставить доступ к российским телеканалам. После категорического отказа все равно установил их клиенту.

По данному факту Нацсовет по телевидению и радиовещанию начал проверку, сообщил член совета Сергей Костинский.

“Еще днем, во время заседания Нацсовета, было сделано распоряжение осуществить мониторинг провайдера. Вывод - в ближайшее время”, - сообщил он.

В свою очередь в Viasat отметили, что специалист, который помог журналисту настроить каналы, не является сотрудником компании Viasat, а является мастером по настройке спутникового телевидения компании-подрядчика, “который также подключает к другим платформ и, очевидно, может предлагать их абонентам также устанавливать запрещены телеканалы”.

В компании отметили, что прекращают сотрудничество с этим подрядчиком, а с остальными подрядчиков и мастерами-настройщиками проведут информационно-разъяснительную работу.

В 2016 году украинское подразделение “Viasat Украина” біло продано медиа-конгломерату Игоря Коломойского “1+1 media”. Впоследствии стало известно, что сделка о продаже компании согласовало АМКУ и конечным владельцем компании 21 сентября 2017 стал совладелец и руководитель 1 + 1 media Александр Ткаченко.