В Харькове открыли инновационный бизнес-инкубатор для поддержки ученых - Светличная

В пятницу, 5 апреля в Харькове открылся инновационный Еō BusinessIncubator, созданный при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Харьковской области Юлия Светличная.

"Научные разработки могут и должны быть конкурентным продуктом. А разработчики – иметь возможность создать из них рыночный продукт. Теперь это возможно. В новом бизнес-инкубаторе Eō, который мы открыли сегодня в Харькове с нашими партнерами USAID, созданы все условия для этого: международные специалисты, партнеры и преподаватели, современный подход к обучению и перспектива найти инвестора" - отметила глава ХОГА.

Директор отдела по экономическому росту Агентства США по международному развитию USAID Гаусси Фархад отметил, что бизнес-инкубатор является частью программы USAID "Конкурентоспособная экономика", бюджет которой 42 млн долларов, а цель - содействие развитию стартапов и технологических решений.

"Еō-инкубаторы помогут предпринимателям и экспертам в области технологий превращать свои идеи в компании с помощью менторов. И эти менторы - очень известны. Это ветераны Силиконовой долины, которые достигли успеха и хотят поделиться своим опытом и помочь развитию громады здесь, в Украине. Эти менторы не только из США, они представляют Европу, Ближний Восток и Украину".

Планируется, что в Еō BusinessIncubator под опекой международных менторов и консультантов научные группы, авторы новых разработок и технологий, совместно с вузами, где возникли эти разработки, будут создавать новые высокотехнологичные компании. Этот инкубатор не ограничен ІТ.

Во время презентации бизнес-инкубатора лидер проекта, директор программы Корнуельского университета (США) по праву, предпринимательству и технологиям Уайтхед Чарльз поблагодарил всех, кто приобщился к реализации этой идеи, напомнив, что первое обсуждение ее с главой области состоялось еще в 2016-м году.

"Хочу поблагодарить губернатора Харьковской области. Мы с вами встречались в начале нашей работы, тесно сотрудничали с вашей командой, и без вас, без облгосадминистрации, без университетов Харькова мы не смогли бы достичь того, чего достигли. Спасибо за вашу поддержку", - сказал Уайтхед Чарльз.

Организаторы предлагают желающим регистрировать свои проекты по следующей ссылке.