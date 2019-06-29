В сети показали видео-рекламу, которую компания Apple сняла в Киеве

Компания Apple выпустила рекламу наушников AirPods, которую снимала в столице Украины.

Ролик разместили на официальной странице Apple в YouTube.

Эта работа стала уже второй, которую Apple снимает в Киеве. На этот раз над роликом работала украинская компания Radioaktive Film.

В видео-рекламе показано, как ее главный герой гуляет по улицам города, прыгая и наслаждаясь звучанием музыки в новых AirPods. Под песню "I Learnt Some Jazz Today" исполнителя Tessellated действительно город выдается другим. Сам же ролик черно-белый, однако на видео очень хорошо можно узнать столицу и насладится ее красотой.

Как сообщал "Апостроф", компания Apple планирует отказаться от одного из своих главных сервисов - iTunes.