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​В сеть утекли номера телефонов миллионов пользователей Facebook: детали скандала

четверг, 05 сентября 2019, 15:15
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В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook.

Об этом сообщает TechCrunch.

Более 419 млн записей о номерах, привязанных к аккаунтам соцсети, и ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей. Сколько записей могли содержать неверные данные или дублировали друг друга, в издании не уточняют.

В TechCrunch предположили, что сведения могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в июле компанию Facebook оштрафовали на $5 млрд за нарушение конфиденциальности пользователей, которое имело место в 2018 году.

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