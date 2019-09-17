​В работе Google произошел масштабный сбой: кто пострадал

Работа поискового сервиса Google в ночь на вторник, 17 сентября, была нарушена.

Об этом сообщается на сайте downdetector, который отслеживает сбои в глобальных сервисах.

Сбой наблюдался в 03:37 по киевскому времени. На сайте есть сведения о более чем 3 тыс. жалобах пользователей сети. Больше всего проблем пользователи испытывали с работой поискового сервиса, около 20% всех жалоб касались проблем со входом в аккаунт.

Немного позже в сети была опубликована карта сбоев в Google. Согласно ей, самые большие проблемы с доступом к сервису испытали жители Западного побережья США, Японии, Австралии. Наблюдались также проблемы в работе сервиса по всей Европе.

Как сообщал ”Апостроф”, социальная сеть Facebook планирует ужесточить правила публикации политической рекламы в рамках подготовки к президентским выборам 2020 года в США.