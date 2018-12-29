«Укрзализныця» может попасть в новый скандал: что случилось

ПАТ «Укрзализныця» заблокировала подачу вагонов, и отгрузку топлива в адрес всех коммерческих получателей, со станции Новоград-Волынский.

Об этом «Апострофу» стало известно из письма грузоотправителя, - компании «Ясунь Транс 27», в ответ на претензию «ОККОСХІДІНВЕСТ», ТОВ "Кворум-Нафта" и несколько других получателей.

«Филиал «ЦТЛ» ПАТ «Укрзализныця», несмотря на наличие порожних вагоно-цистерн и согласованных планов перевозок, умышленно и безосновательно не осуществляет их подачу на ЛВДС «Новоград-Волынский» для загрузки дизельного топлива. Компания также не дает никаких пояснений, фактически блокируя всю нашу деятельность» - говорится в письме, копией которого располагает агентство.

Всего, за два дня блокады отгрузок, в адрес получателей не отправлено более 120 вагоно-цистерн с дизельным топливом.