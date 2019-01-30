Тимошенко предложила ввести в Украине механизм микрокредитования

В Украине необходимо ввести механизм микрокредитования под 3% годовых.

Об этом в беседе с предпринимателями на рынке в Чернигове заявила Юлия Тимошенко, сообщает ее пресс-служба.

"Важность программы микрокредитования была высоко оценена миром. Ее разработчик, профессор экономики Мухаммад Юнус, получил Нобелевскую премию", - сказала Тимошенко.

Она выразила убеждение, что "микрокредиты нужны, в первую очередь, для молодежи и всех, кто желает заниматься предпринимательством".

"Такие кредиты должны предоставляться длительно, без залога - на основе обязательного страхования рисков и не более, чем под 3% годовых. Только так у нас появится возможность для развития. А через мощный средний класс - возможность для развития всей Украины", - заявила Тимошенко.

В пресс-службе отметили, что на рынке Тимошенко пообщалась с людьми, которые пожаловались ей на высокие налоги для малого бизнеса.

"Я работаю сейчас только на то, чтобы оплатить пенсионный вклад.Часто я плачу больше, чем зарабатываю", - рассказала предприниматель Алла.