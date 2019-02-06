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Тимошенко анонсировала новую систему пенсионного обеспечения в Украине

среда, 06 февраля 2019, 13:30

Одним из первых шагов нового президента станет введение в Украине персонифицированной системы пенсионного обеспечения.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на митинге в г. Марганец на Днепропетровщине, где собралось несколько тысяч человек.

Как рассказала лидер "Батькивщины", в регионах на встречу с ней люди приходят с выписками о размере пенсии, ниже, чем начисления в платежках за коммунальные услуги.

"Людям не уже на что жить", - сказала она.

По словам Юлии Тимошенко, проводимая властями пенсионная реформа имела только одну цель - сокращение расходов бюджета на содержание пенсионеров.

"Это еще один элемент уничтожения украинского народа", - возмутилась председатель партии.

Кандидат в президенты убеждена: украинцы, которые работали по 30-50 лет, заслуживают другое отношение.

Именно поэтому после выборов в Украине она обещает ввести персонифицированную пенсионную систему, которая действует во всех успешных странах мира.

ак, новая система будет предусматривать, что с первого дня работы для каждой человека и государственном банке открывается частный счет, на который будут отправляться пенсионные взносы", -отмечают в пресс-службе.

Всю жизнь граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы, и когда человек выходит на пенсию, он будет знать, сколько она имеет средств на счете, и сможет распоряжаться этими деньгами, отметила Тимошенко.

"Мы посчитали и выяснилось, что пенсионные взносы человека за всю жизнь, когда она работала, втрое больше, чем то, что человек получил потом на пенсии. Втрое больше перечислено! Почему такая система работает? Потому что в людях привыкли экономить на людях привыкли зарабатывать ", - обратила внимание председатель партии.

Она также отметила, что новая система позволит существенно увеличить пенсии. Но разницу люди почувствуют после изменения этой коррупционной власти.

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