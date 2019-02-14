Тимошенко рассказала, как Украина сможет кредитовать МВФ

Введение Нового курса в Украине создаст условия для перехода от сырьевой к инновационной модели развития экономики, что существенно улучшит жизнь людей.

Об этом на митинге в Коломые заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Продажа готовой продукции принесет 180 млрд. Это два ВВП. И это мы можем получить с одной аграрной отрасли только", - отметила политик.

Тимошенко обратила внимание на то, что если переделывать свои ресурсы, "мы можем кредитовать МВФ, а не они нас".

Она также напомнила, что в Конституции написано, что недра, земля, леса, воды - все это собственность народа, но в реальности это не работает.

"Вам реально что-то принадлежит? Конституция в этой части не работает. Они принадлежат кому угодно, только не обычным гражданам", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что по новому экономическому курсу все ресурсы и возможности Украины будут поставлены на службу рядовым гражданам.