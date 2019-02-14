РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

10:39
Суд арестовал имущество Коломойского по требованию ПриватБанка: подробности
10:37
Беженка из Донецка устроила кровавую поножовщину в России: фото
10:30
Как сказочная принцесса: Кейт Миддлтон очаровала внешним видом
10:29
В сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ
10:06
Светличная провела переговоры с Йованович до встречи с Порошенко
10:05
Подорвать изнутри: украинский генерал раскрыл новый план агрессии Путина
09:54
Трибунал на месте: военный из США жестко высказался об идее переговоров с Путиным
09:51
"Динамо" понесло серьезнейшую потерю перед битвой с "Олимпиакосом" в Лиге Европы
09:50
Стало известно, когда Брэд Питт сблизился с Дженнифер Энистон
09:37
У известного журналиста украли крупную сумму денег: он подозревает ГРУшников
09:30
Тимошенко рассказала, как Украина сможет кредитовать МВФ
09:22
Путин отправил на Донбасс новую группу наемников: в сеть попали фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко рассказала, как Украина сможет кредитовать МВФ

четверг, 14 февраля 2019, 09:30

Введение Нового курса в Украине создаст условия для перехода от сырьевой к инновационной модели развития экономики, что существенно улучшит жизнь людей.

Об этом на митинге в Коломые заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Продажа готовой продукции принесет 180 млрд. Это два ВВП. И это мы можем получить с одной аграрной отрасли только", - отметила политик.

Тимошенко обратила внимание на то, что если переделывать свои ресурсы, "мы можем кредитовать МВФ, а не они нас".

Она также напомнила, что в Конституции написано, что недра, земля, леса, воды - все это собственность народа, но в реальности это не работает.

"Вам реально что-то принадлежит? Конституция в этой части не работает. Они принадлежат кому угодно, только не обычным гражданам", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что по новому экономическому курсу все ресурсы и возможности Украины будут поставлены на службу рядовым гражданам.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подводные камни МВФ: возврат гигантского долга и борьба за новые миллиарды

Непонятные запреты на валюту: какое "улучшение" ждет украинцев

Алексей Чернышов: Мы живем в богатой стране, которая должна быть интересна зарубежным инвесторам

Почему в Украине коррупция превыше всего: главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: