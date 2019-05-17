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​В Беларуси приняли громкое решение по транзиту нефти через Украину

пятница, 17 мая 2019, 18:26
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Транзитные прокачки российской нефти из Беларуси в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в Украине свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.

Об этом сообщил концерн "Белнефтехим".

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее восстановление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - отметили в концерне.

"Белнефтехим" также сообщил, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что транзит нефти из РФ в Польшу по одной нитке "Дружбы" может восстановиться в течение 7 дней.

"Мы услышали вчера от своих коллег, руководителя "Транснефти", реализуемой объем технических и договорных мероприятий с потребителями стран Западной Европы, по заверениям российской стороны, позволит, чтобы в 7-дневный срок одна нить нефтепровода на Адама заработала", - цитирует Ляшенко агентство Белта.

В пресс-службе концерна также рассказали, что специалисты "Белнефтехима" разрабатывают с российской стороной новый график замены нефти на чистую для дальнейшего транзита по европейским направлениям.

В концерне сообщили, что Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования.

ОАО "Нафтан" по-прежнему работает на пониженной загрузке за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут - Полоцк, добавили в концерне.

"Трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на" Нафтан "ранее поставлялась нефть, заполненный нефтью, которая загрязнена хлоридами, и простаивает", - подчеркнули в концерне.

Известно, что 19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках загрязненной нефти из РФ. 24 апреля транзит "грязной" российской нефти в Европу было остановлено.

Размер компенсаций, которые должна выплатить "Транснефть" в связи с загрязнением нефти в магистральном трубопроводе "Дружба", будет определено позже.

Как сообщал "Апостроф", руководители "Ростех" Сергей Чемезов, "Газпрома" - Алексей Миллер и "Транснефти" - Николай Токарев обладают элитной недвижимостью в России.

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