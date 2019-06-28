​В "Газпроме" сделали циничное заявление о поставках через Украину

В России заявили, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.

Об этом 28 июня заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

"Условие достаточно простое. Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - сказал Миллер.

К этому Миллер добавил, что Украина, по его мнению, "должна в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении".

Как сообщал "Апостроф", первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях".