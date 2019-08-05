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​Доллар растет: НБУ обнародовал свежий курс валют

понедельник, 05 августа 2019, 09:51
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5 августа официальный курс доллара поднялся с пятницы на 19 копеек и установился на уровне 25,53 грн.

Об этом сообщает НБУ.

В обменниках американская валюта с утра стала дороже на 8 копеек - 25,60/25,68 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках утром доллар в среднем покупают по 25,150-25,3 грн и продают по 25,59-25,7 грн.

Так, курс НБУ сегодня - 25, 53 грн, то есть доллар подорожал на 19 копеек по сравнению с пятницей.

Торги на межбанке начнутся с 10:00. Перед выходными он закрылся с котировками 25,51 грн - покупка и 25,56 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,60 грн, средняя продажа - 25,68 грн. То есть доллар подорожал на 8 копеек по сравнению с пятницей.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 2 августа Национальный банк Украины (НБУ) ощутимо ослабил официальный курс гривны к американскому доллару.

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