​НБУ выпустил серебряную монету с Ярославом Мудрым: опубликованы фото

Сегодня Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, с 6 августа Нацбанк в рамках своей серии "Княжа Украина" вводит в оборот новую памятную монету номиналом в 20 гривен, посвященную утверждению на престоле киевского князя Ярослава Мудрого в 1019 году.

На аверсе монеты изображен макет основанного Ярославом Мудрым Софийского собора ХІ века на фоне абриса его куполов. На реверсе помещено летописный фрагмент с переводом греческих книг.

Сама монета была изготовлена из серебра 925 пробы с массой драгоценного металла в чистоте 62,2 грамма. Диаметр монеты составляет 50 мм. Кроме этого, монета украшена локальной позолотой с содержанием золота не менее 0,007 граммов. При произведении монеты применялись технологии патинирования.

Монета выпущена тиражом 2500 штук. Ее цена в футляре составляет 2118 гривен.

Как сообщал "Апостроф", монеты номиналом 5 грн вместо соответствующих банкнот в Украине появятся уже в этом году.