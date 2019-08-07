В Украине продолжает дешеветь доллар: свежий курс валют

На среду, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,5903 грн за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

Днем ранее, 6 августа, курс был установлен на уровне 25,735 грн за доллар. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар — 25,59 гривны за доллар

Евро - 28,62 гривны за евро

Российский рубль - 3,92 гривны за 10 российских рублей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", эксперты украинского финансового рынка допускают, что гривна в ближайшем будущем продолжит укрепляться, курс национальной валюты пересечет отметку в 25 гривен/доллар.