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В Украине продолжает дешеветь доллар: свежий курс валют

среда, 07 августа 2019, 09:59
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На среду, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,5903 грн за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

Днем ранее, 6 августа, курс был установлен на уровне 25,735 грн за доллар. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар — 25,59 гривны за доллар

Евро - 28,62 гривны за евро

Российский рубль - 3,92 гривны за 10 российских рублей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", эксперты украинского финансового рынка допускают, что гривна в ближайшем будущем продолжит укрепляться, курс национальной валюты пересечет отметку в 25 гривен/доллар.

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