Узурпация власти НКЦБФР: эксперт раскритиковал законопроект Хромаева о регулировании рынков

Законопроект Тимура Хромаева №9035, предложенный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, не относится к регулированию и развитию рынков, а лишь ведет к узурпации власти и получению полной монополии на контроль товарных бирж Нацкомиссией (НКЦБФР).

Об этом заявил директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олег Падалка, передают "Українські новини".

"Нацкомиссия хочет в своих руках монопольно держать биржи - не развивать, а контролировать. Зачем нам еще один контролирующий орган? Нужен госорган для развития. Законопроект 9035 относится не столько к регулированию и развитию рынков, сколько к узурпации власти Нацкомиссией. Этим проектом Нацкомиссия не предоставляет новые возможности для существующих товарных бирж или новых бирж, возможности для развития бирж, рынков, а наоборот, она загоняет компании в рамки, которые будет контролировать и будет взимать за это плату, и которая имеет в руках карательный молот - сможет потом биржи лишать лицензий, штрафовать", - отметил Олег Падалка.

По его мнению, в то время как весь бизнес и все процессы в стране движутся в сторону дерегуляции, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пытается идти в обратном направлении.

"Этот законопроект предусматривает регулирование и контроль, а не развитие биржевой торговли. То есть идет усиление административного давления на бизнес - у государства появится возможность контролировать и давить на биржи", - уверен Олег Падалка.

Как ранее сообщалось, в экспертных кругах обсуждается законопроект №9035 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который расширяет полномочия НКЦБФР и ее главы Тимура Хромаева, в частности, предоставит право Нацкомиссии лишать биржи лицензий и выписывать штрафы.