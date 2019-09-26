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Ускорить развитие страны: руководители Альфа-Банка рассказали о самых актуальных реформах для Украины

четверг, 26 сентября 2019, 17:35
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Банковская сфера в Украине стремительно развивается, что свидетельствует об успешности уже проведенных реформ, однако правительству придется реализовать еще много проектов, чтобы обеспечить стабильный рост благосостояния населения.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил генеральный менеджер банковской группы Альфа-Банка Иван Свитек.

Так, он рассказал о ряде проектов, которые реализует Альфа-банк.

"Самые большие открытые возможности – в рознице, которую мы динамично развиваем. В приоритете также корпоративный бизнес. У нас еще много других направлений: лизинговая компания, страховая компания, инкассация. Рынок Украины очень быстро развивается, а после выборов скорость только увеличивается", - заявил Свитек.

По его мнению, доходы украинцев, несмотря на рост в течение трех лет, все еще слишком низкие, чтобы страна была конкурентной на европейских рынках. Однако в случае реализации заявленных новых правительством планов, ситуация может улучшиться.

"Растут доходы населения. За последние три года официальные доходы выросли примерно вдвое. С ростом доходов сопряжен рост потребления… Заходят новые иностранные компании, которые здесь планируют инвестировать. Гривна стабилизировалась, инфляция падает, процентные ставки падают, рост увеличивается. Но небольшое улучшение макроситуации приведет к ощутимому росту доходов и общей стоимости активов. Если те реформы, которые обещает сейчас правительство, действительно произойдут, это будет самый большой толчок для развития страны. Приватизация земли, приватизация госкомпаний, реформа налоговой системы — очень много вещей, которые способны резко ускорить развитие страны", - отметил представитель Альфа-Банка.

Также Иван Свитек прокомментировал успешную операцию по слиянию Укрсоцбанка с Альфа-Банком. Он отметил, что указанное слияние готовилось в течение 2,5 лет.

"Этой завершающей точке юридического слияния предшествовала огромная работа, которую команда банка проделала за последние два с половиной года — миграция клиентов, унификация продуктов, объединение IT-систем, запуск собственного процессинга, перевод сотрудников и отделений", - сообщил он.

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