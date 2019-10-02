Эксперты представили прогноз об убытках Украины после пересчета ставок ренты на добычу руды

Украина может потерять более 2 миллиардов долларов доходов государственного бюджета в случае, если проект №1210 об изменении механизма подсчета рентных ставок на добычу руды будет принят Верховной Радой в нынешнем виде.

Таким прогнозом поделился экс-член профильного министерства, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков для "Апострофа".

Он также указал, что Украина может утратить рудные рынки Китая и Евросоюза, что также ударит по доходам бюджета.

"Мы продемонстрировали, как принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к потере рынков. Минимум - это потеря 16 млн тонн в Европе и 10 млн тонн в Китае", - отметил он.

По словам Александра Каленкова в регионах Украины десятки тысяч украинских граждан на отраслевых предприятиях потеряют рабочие места.

"26 млн тонн - это три четверти всего нашего экспорта. В деньгах - это больше $2 млрд. Это также производство трех комбинатов - Ингулецкого, Северного и Центрального ГОКов. Поэтому, можно говорить о десятках тысяч рабочих мест, которые могут быть потеряны", - заявил эксперт.