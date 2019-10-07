Что происходит с долларом после выходных: свежий курс валют

В понедельник, 7 октября, курс доллара в Украине вырос на три копейки.

Об этом сообщают на сайте Нацбанка.

В частности, средний курс гривны к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,17 гривны за доллар.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 4 копейки и составил 27,59 гривны за евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на отметке 24,61 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 26 копеек.

Курс гривны по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,02 гривны за доллар. Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 22 копейки.

Как сообщал "Апостроф", 1 октября официальный курс просел довольно серьезно, а на межбанке уже почти достиг отметки 25. Тем временем, эксперты вновь высказывают опасения относительно того, каким будет курс.