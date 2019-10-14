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Часть украинцев может потерять субсидии: у кого заберут скидку

понедельник, 14 октября 2019, 11:10
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В парламенте готовят ко второму чтению законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", согласно которому часть получателей субсидий могут быть лишены помощи.

Об этом говорится в материале "Сегодня".

Так, согласно законопроекту, в Украине будет запущена многоступенчатая система проверки данных различных реестров и баз данных с информацией о получателях субсидий.

Проводить будут, в частности: превентивную проверку (во время подачи документов), текущую (во время выплат) и ретроспективную (после окончания выплат помощи). Последние две проверки запустят через месяц после того, как закон получит силу.

В Министерстве социальной политики призвали субсидиантов внимательнее относиться к заполнению деклараций и не "забывать" указывать дополнительных доходов семьи.

"Следует тщательно задекларировать виды и суммы доходов, информация о которых отсутствует в Госреестре физических лиц – плательщиков налогов и Госреестре социального страхования. Это может быть доход от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, имущество, недекларируемые доходы, полученные во время работы по договору гражданско-правового характера, или стипендии, которые получают студенты – члены семьи получателя субсидии, прочие поступления (в том числе – зарубежные переводы). Как показывает практика – именно эти доходы чаще всего как раз и "забывают" указать в декларации невнимательные получатели", – отмечают в Минсоцполитики.

Также в министерстве призывают проинформировать орган, назначавший субсидию, если: изменился состав семьи; изменился набор жилищно-коммунальных услуг; в семье появилось авто с датой выпуска до 5 лет; было куплено имущество или оплачены услуги дороже 50 тысяч грн.

Предварительно проект готовят к принятию 15-18 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее в правительстве заявили, что украинцы смогут получить субсидию, если за коммуналку приходится отдавать больше, чем 15% своего дохода.

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