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Что происходит с долларом 14 октября: свежий курс валют

понедельник, 14 октября 2019, 09:59
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Фото: УНН

В Национальном банке Украины установили официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 октября.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Так, курс украинской валюты к американскому доллару остался на уровне 24,53 гривны за доллар.

Курс гривны к евро также не потерпел изменений – 27,06 гривны за евро.

Также стабильным остался курс гривны по отношению к российскому рублю – 3,79 гривны за 10 российских рублей.

Напомним, что старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что курс постепенно "движется в направлении нижней границы".

"На ближайшую неделю мы ожидаем его снижения. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках - около 24,2−24,5 грн", - сказал он.

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