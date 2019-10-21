В Кабмине сделали важное заявление о приватизации крупных госпредприятий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о возможной частичной приватизации до 10 крупных государственных предприятий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство УНИАН.

"Эти предприятия или могут быть запрещены к приватизации полностью, или, что мне нравится больше, подготовлены к так называемому IPO, то есть, к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов", - сказал он.

В этот список также входит "Укрпошта", которая выполняет социально значимые функции. Ее Гончарук привел, как пример в своем заявлении.

"Мы можем продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые зашли бы своими деньгами, предоставили бы этому предприятию ресурсы, принесли бы правильную корпоративную культуру и предоставили бы возможность усилить его развитие", - отметил премьер.

При этом чиновник подчеркнул, что "полная продажа таких предприятий - это очень сложное решение", потому к ней нужно подходить очень осторожно.

"Как правило, по отношению к таким предприятиям скорее всего мы будем рассматривать вопрос полной приватизации с условием полного сохранения контроля государства над такими предприятиями, чтобы функция продолжала выполняться", - сказал он.

Премьер также отметил, что Кабмин до конца года определится с обновленным списком предприятий, которые не подлежат приватизации.

Как сообщал "Апостроф", заявления о возможной реприватизации "Криворожстали" и "Укртелекома", другие нападки на крупный бизнес нанесут убытки государству и негативно влияют на инвестиционный климат.