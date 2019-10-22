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Планы о реприватизации в Украине отпугнут инвесторов - политолог

вторник, 22 октября 2019, 17:25
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Игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу, в связи с этим о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно забыть.

Об этом написал политолог Владимир Фесенко в Facebook.

Политолог напомнил, что уже почти три года продолжается эпопея вокруг реприватизации "Укртелекома", что может негативно отразиться на новой большой приватизации, которую власть анонсировала в 2020 году.

"Игры с реприватизацией могут принести государству не столько прибыль, сколько убытки. В ходе возврата в госсобственность "Укртелекома" государство получает в пользование актив, который аналитики оценивают в $500 млн. При этом оно обязано изыскать в бюджете: $1,3 млрд для выплаты владельцу предприятия, а также сумму на возможную компенсацию. Вряд ли здесь есть выгода для государства. А коррупционный интерес для топ-чиновников может проявиться. Но главная проблема в другом – от этой истории может пострадать инвестиционный имидж Украины, и тогда все планы о 50 млрд прямых иностранных инвестиций могут оказаться банальной "маниловщиной", - написал Фесенко.

По его мнению, говорить о реприватизации в период старта нового этапа приватизации – это безумие, иностранные инвесторы просто не придут в страну при таких условиях.

"С одной стороны, президент и Кабмин анонсируют старт большой приватизации, с другой стороны, Фонд госимущества говорит о возможной реприватизации. Не нужно быть экономистом, чтобы понимать: ни один иностранный инвестор не зайдет в страну, где даже вокруг давно и успешно приватизированных предприятий (как-то Укртелеком и Криворожсталь) после стольких лет возникают реприватизационные дискуссии", - подчеркнул Фесенко.

В истории Украины из крупных предприятий реприватизированы были, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Два других предприятия вследствие реприватизационных процессов попали в судебные разбирательства, которые в итоге стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").

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