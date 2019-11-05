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Рост цен на электроэнергию влияет на ускорение инфляции - отчет НБУ

вторник, 05 ноября 2019, 16:34
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Рост цен на электроэнергию для промышленности после запуска нового рынка повлиял на ускорение инфляции.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь, передает "Бизнес Цензор".

Согласно документу, после запуска нового оптового рынка с 1 июля цены на электроэнергию для промышленности в третьем квартале стремительно росли, ускорившись в сентябре до 8,4% в годовом выражении.

"По оценкам НБУ, кумулятивный вклад в годовую потребительскую инфляцию от внедрения нового рынка электроэнергии для промышленных потребителей составит 0,2-0,3 процентного пункта в первый год его работы", – сказано в документе.

Нацбанк отмечает, что, несмотря на то, что тарифы для населения не изменились, подорожание электроэнергии для промышленности повлияло на рост потребительских цен через вторичные эффекты – увеличение себестоимости продукции.

Как сообщалось, ранее глава правлении "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" в 2020 году.

1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщали СМИ, с запуском рынка электроэнергия подорожала в среднем на 25% для промышленных потребителей.

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