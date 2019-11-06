Будут повышать, но: эксперт указал на важный нюанс с пенсиями для украинцев

Анонсированное правительством повышение пенсий для украинцев в 2020 году в лучшем случае только перекроет уровень инфляции, богаче пенсионеры не станут.

Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников, сообщает "Сегодня".

"Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции", - отметил он.

По словам Плотникова, если пенсии повысят на незначительную сумму, то, с учетом роста инфляции и повышения тарифов, пенсии обесценятся.

Экономист добавил, что проект госбюджета на 2020 году в целом нельзя назвать "социальным".

"Не вижу никаких социальных направленностей, особенно в сторону пенсионеров... Там и сокращение общего объема субсидий в сравнении с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды небольшие", - резюмировал Плотников.

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