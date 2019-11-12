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Претензии ФГИ к владельцам "Укртелекома" не обоснованы - СМИ

вторник, 12 ноября 2019, 14:39
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Нет оснований говорить о существенном нарушении приватизационного договора со стороны инвестора "Укртелекома", претензии Фонда госимущества не имеют под собой основы.

Об этом говорится в материале "Частная собственность" Pravo.ua.

Издание напоминает, что формальным поводом для Фонда госимущества, который инициировал возвращение "Укртелекома" в госсобственность, стало невыполнение двух из 50 условий приватизационного договора. С 2017 года тянутся судебные разбирательства по этому делу, суд уже констатировал выполнения инвестором одного из этих условий - о создании телекоммуникационной сети спецназначения.

"Да, ВС констатировал выполнение одного из двух спорных обязательств - по созданию телекоммуникационной сети специального назначения и признал факт передачи ее в пользование государства, хотя и без юридического оформления", - отмечается в материале.

Автор обращает внимание, что претензии к инвестору и по второму условию безосновательны.

"Что касается инвестиций в эквиваленте не менее 450 млн долл США, то владелец доказывает, что через АО "Укртелеком"инвестировал за пять лет более 800 млн долл США в развитие компании. Это подтверждают аудиторы. Это показывают финансовые результаты компании, которая со стабильно убыточной превратилась в прибыльную. Это подтверждает и факт, что ФГИУ не имеет претензий к выполнению обязательств по договору, связанных с послеприватизационным развитием компании. Иными словами, говорить о наличии существенного нарушения приватизационного договора, которое может служить основанием для расторжения приватизационного соглашения, не приходится", - говорится в материале.

Автор подчеркивает, что суды не должны играть в политические игры, поскольку это идет вразрез не только с принципами независимости судов, но и с общими векторами развития государства, также напомнил, что все ключевые представители власти - президент, премьер, министр экономики - сделали заявления о вреде реприватизации.

"Суду придется заняться делом: вынести правовое и, главное, справедливое решение по существу спора", - считает автор.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизации является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

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