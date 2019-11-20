Насколько вырастут тарифы на коммуналку этой зимой: названы три сценария

Эксперты предсказывают подорожание услуг отопления и горячего водоснабжения на 15-20% после 1 января 2020 года, когда может прекратиться транзит российского газа.

Точные цифры не решился назвать ни один из экспертов, опрошенных "Апострофом".

По словам директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, точкой бифуркации является 1 января 2020 года, когда может прекратиться транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

"1 января появляется риск снижения давления в транзитной трубе, если "Нафтогаз" и "Газпром" не договорятся (транспортировка газа осуществляется при определенном давлении в газотранспортной системе - "Апостроф") . В зависимости о того, насколько будет снижено давление, соответственно, возрастут затраты оператора ГТС на прокачку в реверсном режиме газа потребителям. Сколько он возьмет за эти услуги - непонятно. Смогут ли все получить этот газ - тоже непонятно», - заметил Рябцев.

Эксперт также отметил, что с 1 января заканчиваются спецобязательства "Нафтогаза" по обеспечению населения газом по ценам ниже рыночных, что может повлиять на рост тарифов. Кроме того, прогнозированая холодная зима может повлиять на стоимость газа на европейском рынке.

Эксперт в сфере ЖКХ Сергей Дяченко считает, что можно ожидать роста тарифов на отопление и горячую воду на 15-20%, и это - не самый пессимистический сценарий. Многое будет зависеть опять же от цен на газ в Европе, где Украина его покупает.

По словам Сергея Дяченко, если в Европе зимой начнется "газовая война", связанная, в частности, с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и возможным прекращением транзита через Украину, "все может оказаться намного хуже". "Экономику можно считать, но, когда появляется геополитическая составляющая, все становится мало прогнозируемым", - заметил он.

Глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук также считает, что временем "Ч" станет 1 января 2020 года. "Это не значит, что это произойдет автоматически, но на 10-15% (цены) пойдут вверх. Других ресурсов нет – все перекладывают на потребителя", - уточнил эксперт.

Подробнее об изменении тарифов на комунальные услуги этой зимой читайте в материале "Апострофа": Зима тревоги нашей: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду.