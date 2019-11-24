В США анонсировали серьезный "удар" по "Северному потоку-2": подробности

США могут нанести серьезный удар по российскому газопроводу "Северный поток-2" - в планах Конгресса включить положения о санкциях против него в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам председателя комитета международных дел Сената США Джима Риша, санкции могут заставить компании отказаться от участия в "Северном потоке-2".

"Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать", - подчеркнул Риш.

Как известно, Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

Законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, которые участвуют в построении "Северного потока-2".

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