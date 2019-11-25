Кто в Украине зарабатывает по 100 тыс. в месяц: рейтинг самых прибыльных профессий

В Украине исследовали рынок труда и выяснили, какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вести".

На первом месте по зарплате профессии требующие физического труда, а далее идут офисные работники. Так, те, кто профессионально занимается сельским хозяйством, например комбайнеры, получают по 100 тысяч гривен.

Также не мало зарабатывают строители, ремонтники, маляры, штукатуры. Их зарплата может достигать 50 тысяч гривен в месяц.

По статистике, более довольны зарплатой люди, работающие с клиентами: мастера маникюра, косметологи, парикмахеры. Они могут получать спокойно 30-40 тысяч гривен.

Более недовольными своей зарплатой так называемые "белые воротнички", которые получают образование в университетах. Многие потом переучиваются на технические профессии, чтобы должным образом обеспечивать себя и семью.

Как сообщал "Апостроф", 14 ноября Верховная Рада проголосовала за окончательный вариант государственного бюджета Украины на 2020 год, потому уже известно, какие выплаты ждут украинцев.