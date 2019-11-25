Российский мобильный оператор уходит из Украины: что будет с абонентами

МТС продаст свой бизнес в Украине по цене $734 млн - он отойдет OOO Telco Solutions and Investments, являющейся дочерней компанией азербайджанской Bakcell. При этом, как отмечают в компании, это никак не отразится на качестве мобильной связи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК.

Сделку МТС совершит через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге. Азербайджанской компании отойдет зарегистрированная в Нидерландах Preludium BV, которая, в свою очередь, выступает единственным акционером "Vodafone Украина".

Как уверяют в МТС, смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

"С приобретением Vodafone Украины, второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и выхода на новые рынки компаний, входящих в группу компаний NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль является одной из приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения, - прокомментировал заместитель председателя Совета директоров Юсиф Джаббаров, СЕО NEQSOL Holding. - Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности Vodafone Украина является надежным основанием для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать, чтобы дальше внедрять инновации и передовые технологии в Украине".

Добавим, что Bakcell - это азербайджанский оператор сотовой связи, который основан в 1994 году. В Азербайджане у компании более 4 млн. абонентов. Переход к ней "Vodafone Украина" в начале ноября одобрил Антимонопольный комитет Украины.

Подробнее о качестве связи МТС на оккупированных территориях Донбасса читайте в материале "Апострофа": Люди лазят по крышам, а главарю ДНР хорошо: что будет с мобильной связью в Донецке.