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Нацбанк назвал сроки запуска в оборот монет номиналом в 5 и 10 гривен

вторник, 26 ноября 2019, 12:49
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Национальный банк намерен ввести монеты 5 гривен с 20 декабря 2019 года и 10 гривен - в средине 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный регулятор объясняет замену банкнот монетами тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

"Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один-два года", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что будет параллельный оборот как монет так и банкнот вышеуказанных номиналов 1,2,5 и 10 гривен. Банкноты не нужно обменивать на новые монеты, их будут постепенно изымать из оборота банки.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежными средствами.

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