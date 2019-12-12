RU  UA

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.35
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 декабря

19:00
В отпуск за новым телом: куда летают бьюти-туристы к лучшим пластическим хирургам
18:37
Кто и как готовил убийство Шеремета: фото и подробности брифинга МВД
18:31
Пожар в одесском колледже: опубликован обновленный список с фамилиями погибших
18:25
Обыски у ветерана АТО Андрея Антоненко: видео и заявление подозреваемого
18:25
Слишком тяжелый турист пошел против правил и оседлал греческого ослика - эту поездку он запомнит навсегда
18:18
Полковник ВСУ сделал скандальное заявление про интеграцию с боевиками и войсками Путина: в сети волна гнева
17:50
Названы фамилии еще двух задержанных по делу Шеремета: фото
17:44
Задержание известного музыканта и ветерана по делу Шеремета: фото и биография подозреваемого
17:31
Назван первый член жюри Нацотбора на Евровидение-2020: его имя вы хорошо знаете
17:14
Брифинг МВД по делу Шеремета: онлайн трансляция
17:12
Репетиция перед Оскаром: названы номинанты на премию Гильдии киноактеров
16:57
В Украине умер знаменитый создатель космических ракет: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Герус не реагирует на получение сверхприбылей владельцами АЗС - эксперт

четверг, 12 декабря 2019, 18:38
переглянути новину українською

Власть игнорирует получение нефтетрейдерами сверхприбылей, маржа крупнейших сетей АЗС превышает 30%.

Об этом написал глава организации "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец для "Обозреватель".

"Когда вам в черную пятницу сети АЗС без колебаний предлагают сбросить 5 грн на литре, не переживайте. Они зарабатывают еще 4 грн с каждого литра. А в любой другой день они зарабатывают по 7-9 грн на каждом литре. Власть полностью абстрагировалась и игнорирует сверхприбыли нефтетрейдеров. В частности, за энергетику в новой власти отвечает Андрей Герус. Он за священной войной против электроэнергетических компаний полностью, вероятно умышленно, не замечает этот исторический скачок сверхприбылей топливных сетей", - написал Трохимец.

Он подчеркнул, что такой доходности, как у нефтетрейдеров, нет ни у одного бизнеса в Украине, но представители власти, в частности глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, на это не реагируют.

"Сегодня маржа крупнейших сетей уже составляет более 30% цены. Об этом сообщают профильные аналитики. Такой доходности нет ни у одного бизнеса. К сожалению, за это Герус не вызывает голову антимонопольного комитета на ковер, не собирает никаких слушаний или консультаций", - отметил Трохимец.

По его мнению, сейчас нефтяным олигархам созданы условия, чтобы они могли полностью игнорировать факторы, влияющие на снижение цен, таких как удешевление нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также укрепление гривны.

Напомним, благодаря "поправке Геруса" с 1 октября был возобновлен импорт электроэнергии из России. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Проиграет "белый" бизнес: почему в борьбе с офшорами нельзя победить

​Все YASNO: как изменились онлайн-сервисы в ЖКХ

Юристы-латифундисты: кто взял под контроль аграрную политику страны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: