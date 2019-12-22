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Доллар продолжает падание: курс валют в обменниках Киева 22 декабря

воскресенье, 22 декабря 2019, 17:00
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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах Киева продолжает падение. Стало известно, какой курс валют установили на воскресенье, 22 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф".

Продажа:

  • 1 доллар - 23,15 грн.
  • 1 евро -25,73 грн.
  • 1 польский злотый - 6,05 грн.

Покупка:

  • 1 доллар - 23,10 грн.
  • 1 евро -25,65 грн.
  • 1 польский злотый - 5,90 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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