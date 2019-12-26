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В России сделали громкое заявление о сроках газового соглашения с Украиной

четверг, 26 декабря 2019, 07:28
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В России планируют, что мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет подписано до конца текущей недели, после этого последует подписание договора по транзиту газа через Украину.

Об этом в интервью РБК заявил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, это соглашение будет компромиссным и взаимовыгодным, так как стороны обнулят судебные претензии. Оно откроет возможности подписать договор о транзите газа по территории Украины, текст которого активно согласовывается в последние дни.

"Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - уточнил Новак.

Он добавил, что речь идет о "минимальных объемах транзита", которые могут быть больше в реальности.

"Законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года поквартально, помесячно и посуточно и быть более гибкими - варьировать поставки в зависимости от климатических условий и потребностей европейских потребителей", - заявил министр энергетики России.

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