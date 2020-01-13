В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России

Украина не имеет контрактов и переговоров по покупке газа у России.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова исполнительного директора национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Журналисты спросили у него, мог бы "Нафтогаз" иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у "Газпрома".

"Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет", - ответил Витренко.

По словам исполнительного директора, у Украины есть и раньше были законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома", но ничего не изменилось.

"Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставлять газ, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – заявил Витренко.

Как сообщал "Апостроф", российская компания "Газпром" отказалась от своих требований к Украине по оплате за газ, который поставляется на оккупированную территорию Донбасса.