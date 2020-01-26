Что будет с курсом доллара: аналитики дали прогноз на следующую неделю

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, что в течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

По словам специалиста, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может составить около 24,3/24,6 грн.

"Если в четверг (23 января - "Апостроф") доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу (24 января - "Апостроф") динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста", - добавил он.

Отмечают, что за минувшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.

Как сообщал "Апостроф", Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключает, что курс доллара к гривне будет в очередной раз пересмотрен.