RU  UA

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

13:58
Людей достают из-под завалов: страшные кадры последствий землетрясения в Турции
11:33
В Китае срочно строят больницу для зараженных коронавирусом: впечатляющие кадры
10:32
Как в Австралии спасают коал, пострадавших от жутких пожаров: фото
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:55
Постапокалипсис: опубликовано шокирующее видео из города в Китае, где свирепствует коронавирус
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов
03:31
С украинкой произошел шокирующий случай в российской больнице: видео
00:36
В Москве из отеля госпитализировали граждан Китая: подозревают коронавирус

25 января

23:52
В Иране произошло новое ЧП с самолетом
20:52
Ракетный расстрел вертолета с украинцами на борту в Афганистане: новые подробности, фото и видео
20:15
Все ближе к Украине: зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Европе
19:35
В Афганистане ракета сбила вертолет, пострадали украинцы: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что будет с курсом доллара: аналитики дали прогноз на следующую неделю

воскресенье, 26 января 2020, 14:30
переглянути новину українською
Фото: mind.ua

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, что в течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

По словам специалиста, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может составить около 24,3/24,6 грн.

"Если в четверг (23 января - "Апостроф") доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу (24 января - "Апостроф") динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста", - добавил он.

Отмечают, что за минувшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.

Как сообщал "Апостроф", Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключает, что курс доллара к гривне будет в очередной раз пересмотрен.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Почему ФОПам хотят запретить тратить заработанные деньги

Назад в клуб отсталых стран: когда экономика Украины совершит прорыв

Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ

Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: