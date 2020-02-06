RU  UA

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

09:27
Рада готовится принять закон о рынке земли: онлайн трансляция заседания
07:15
Готовим дома чешские кнедлики с картофелем и грибами: рецепт и секреты местной кухни

5 февраля

19:42
Больше не могу: Сашко Положинский уходит из группы "Тартак"
19:30
Как худеть без вреда для организма: 5 важных шагов до начала любой диеты
18:40
В сети набирает голоса петиция против бывшей жены Джонни Деппа - детали скандала с Эмбер Херд
18:25
Это было, как потерять руку: Дмитрий Дикусар впервые рассказал о болезненном разводе с Аленой Шоптенко
17:46
Кайли Дженнер с маленькой дочерью снялась для модного глянца в образе Марии Антуанетты: фото
17:20
Проект KRUTь презентовал предпоследнюю песню для Нацотбора на Евровидение-2020
16:44
"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали важный документ: о чем в нем говорится
16:40
Девушка Илона Маска рассказала, как беременность повлияла на ее внешность
16:25
alyona alyona показала, как надо прыгать в бассейн "бомбочкой": очень мокрое видео
16:10
Слава из "НеАнгелов" приодела дочь-стилягу - такой леди пора бы в кадр с мамой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как выйти на пенсию в 2020 году: главные шаги и перечень документов

четверг, 06 февраля 2020, 08:15
переглянути новину українською
Фото: Golos.ua

Появилась уточненная информация о том, как выйти на пенсию в 2020 году и какие документы для этого нужны.

Об этом сообщает "Апостроф"

Если вы не работаете, необходимо обратиться в орган, назначающий пенсию, по месту жительства (регистрации). Вы имеете право оформить пенсию через своего представителя, предоставив ему нотариальную доверенность.

За граждан, которые еще работают, заявление о назначении пенсии в управление ПФУ подает уполномоченное должностное лицо организации, где этот гражданин работает.

Уполномоченное должностное лицо обязано:

  • не позднее месяца до дня достижения работником пенсионного возраста письменно уведомить его о возникновении права на пенсию по возрасту, в том числе на льготных условиях;
  • в 10-дневный срок со дня получения заявления о назначении пенсии оформить необходимые документы и направить их в орган, назначающий пенсию, по местонахождению организации или по месту жительства (регистрации) лица;
  • в случае необходимости оказать помощь по получению недостающих у лица документов для назначения пенсии.

Для оформления пенсии по возрасту необходимо собрать следующие документы:

Справка налоговой администрации о присвоении идентификационного номера (ИНН);

Трудовая книжка или документы о стаже, причем за период работы с 01.01.2004 г. Отдел персонифицированного учета органа, который назначает пенсию, выдает справку из базы данных;

Справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000 г. для исчисления пенсии может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов:

  • если пенсионер изъявил такое желание и справка о заработной плате подтверждена первичными документами в период до 1 января 2016 года;
  • если страховой стаж после 1 июля 2000 года составил менее 60 месяцев.

Законодательство также позволяет рассчитывать пенсию без учета 60 календарных месяцев до 01.07.2000 года, если такой вариант будет более выгодным для пенсионера.

Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период страхового стажа с 01.07.2000 г., которые выдаются отделом персонифицированного учета по форме.

Документы о предоставлении особого статуса лице, например, "чернобыльское" удостоверение;

Документы о месте проживания (регистрации) лица;

Цветная фотография 4х6 (2 шт.) - необходима для оформления пенсионного удостоверения;

Копия паспорта;

Заявление на выплату пенсии через банковские учреждения или почтовое отделение. Заявитель предоставляет справку об открытии счета в банке или отмечает, что желает получать пенсию на почте;

Заявление о назначении пенсии. Бланк предоставляется работниками Пенсионного фонда Украины и заполняется заявителем по паспорту непосредственно в момент подачи документов.

Документы для назначения пенсии могут подаваться как в оригиналах, так и в нотариально заверенных копиях (или заверенные администрацией предприятия, подающего документы заявителя на назначение пенсии, или органом, который назначает пенсию).

Документы о стаже, возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.

Если подтверждением страхового стажа является трудовая книжка, подается ее копия, заверенная администрацией предприятия по месту последней работы, или органом, который назначает пенсию.

Как информировал "Апостроф" ранее, Министерство социальной политики сообщило о повышении максимальных пенсий в Украине.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже

Почему ФОПам хотят запретить тратить заработанные деньги

Назад в клуб отсталых стран: когда экономика Украины совершит прорыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: