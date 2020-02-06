Как выйти на пенсию в 2020 году: главные шаги и перечень документов

Появилась уточненная информация о том, как выйти на пенсию в 2020 году и какие документы для этого нужны.

Об этом сообщает "Апостроф"

Если вы не работаете, необходимо обратиться в орган, назначающий пенсию, по месту жительства (регистрации). Вы имеете право оформить пенсию через своего представителя, предоставив ему нотариальную доверенность.

За граждан, которые еще работают, заявление о назначении пенсии в управление ПФУ подает уполномоченное должностное лицо организации, где этот гражданин работает.

Уполномоченное должностное лицо обязано:

не позднее месяца до дня достижения работником пенсионного возраста письменно уведомить его о возникновении права на пенсию по возрасту, в том числе на льготных условиях;

в 10-дневный срок со дня получения заявления о назначении пенсии оформить необходимые документы и направить их в орган, назначающий пенсию, по местонахождению организации или по месту жительства (регистрации) лица;

в случае необходимости оказать помощь по получению недостающих у лица документов для назначения пенсии.

Для оформления пенсии по возрасту необходимо собрать следующие документы:

Справка налоговой администрации о присвоении идентификационного номера (ИНН);

Трудовая книжка или документы о стаже, причем за период работы с 01.01.2004 г. Отдел персонифицированного учета органа, который назначает пенсию, выдает справку из базы данных;

Справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000 г. для исчисления пенсии может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов:

если пенсионер изъявил такое желание и справка о заработной плате подтверждена первичными документами в период до 1 января 2016 года;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года составил менее 60 месяцев.

Законодательство также позволяет рассчитывать пенсию без учета 60 календарных месяцев до 01.07.2000 года, если такой вариант будет более выгодным для пенсионера.

Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период страхового стажа с 01.07.2000 г., которые выдаются отделом персонифицированного учета по форме.

Документы о предоставлении особого статуса лице, например, "чернобыльское" удостоверение;

Документы о месте проживания (регистрации) лица;

Цветная фотография 4х6 (2 шт.) - необходима для оформления пенсионного удостоверения;

Копия паспорта;

Заявление на выплату пенсии через банковские учреждения или почтовое отделение. Заявитель предоставляет справку об открытии счета в банке или отмечает, что желает получать пенсию на почте;

Заявление о назначении пенсии. Бланк предоставляется работниками Пенсионного фонда Украины и заполняется заявителем по паспорту непосредственно в момент подачи документов.

Документы для назначения пенсии могут подаваться как в оригиналах, так и в нотариально заверенных копиях (или заверенные администрацией предприятия, подающего документы заявителя на назначение пенсии, или органом, который назначает пенсию).

Документы о стаже, возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.

Если подтверждением страхового стажа является трудовая книжка, подается ее копия, заверенная администрацией предприятия по месту последней работы, или органом, который назначает пенсию.

Как информировал "Апостроф" ранее, Министерство социальной политики сообщило о повышении максимальных пенсий в Украине.