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Что происходит с гривной 11 февраля: курс валют от НБУ

вторник, 11 февраля 2020, 09:58
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Национальный банк обнародовал свежий курс валют на вторник, 11 февраля, гривна продолжает расти.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  • 1 фунт стерлингов 31,7261 грн.
  • 1 доллар США 24,5188 грн.
  • 1 швейцарский франк 25,0896 грн.
  • 10 иен 2,2338 грн.
  • 10 российских рублей 3,8293 грн.
  • 1 евро 26,8518 грн.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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