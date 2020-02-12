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Украинские пенсионеры начали идти в суды: есть ли шанс "выбить" большие выплаты

среда, 12 февраля 2020, 02:05
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Фото: Стена

Из-за ликвидации части надбавок пенсионеры в Украине обращаются с исками в суды. Самая большая категория дел - жалобы бывших военных на неправомерное урезание социальных пособий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вести".

Как сообщил изданию сотрудник юридической компании "Флагман" Роман Звериченко, при начислении пенсии бывшим военным больше не учитываются надбавки за секретность, условия прохождения службы, знание иностранных языков и прочее. "В итоге остались три составляющих — оклад, звание и выслуга", - сообщил юрист, отметив, что такое постановление Кабмина суд уже признавал незаконным, однако после его отмены правительство издало новый, полностью идентичный документ .

Кроме того, бывшие силовики жалуются на урезание пенсионных выплат с 83% и выше до 70% от прошлого денежного обеспечения. Как уверяют юристы, эти действия являются самодеятельностью Пенсионного фонда.

"Это не было предусмотрено вообще никаким из постановлений. Это даже более чем противоправные действия. За это должностные лица Фонда должны нести персональную ответственность", - убежден юрист Звериченко.

Однако суды не всегда помогают добиться справедливости. "В лучшем случае, — если мы говорим о военных, которым в прошлом году суд постановил пересчитать выплаты в сторону увеличения, — Пенсионный фонд выполняет это решение. Людям начинают платить, как должны, но недополученные за годы деньги не выплачивают. А, ссылаясь на еще одно правительственное постановление, ставят в очередь", — резюмирует Роман Звериченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 января 2020 года украинские военные пенсионеры и бывшие сотрудники милиции будут получать повышенный размер пенсионных выплат.

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