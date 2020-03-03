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Государство поддерживает инвесторов с сомнительной репутацией - СМИ

вторник, 03 марта 2020, 13:29
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В Украине работает принцип "иностранный инвестор любой ценой", что часто приводит к тому, что в страну приходят инвесторы с сомнительной репутацией.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Примером такого рода политики в издании считают расширение производственных мощностей концерном Kronospan. Во многих странах мира эта компания уже монополизировала рынок. В Украине, впрочем, она еще не успела этого сделать.

Здесь ситуация очень конкурентная: работают три производителя, в том числе и завод Kronospan в Нововолынске. Это выгодно, в первую очередь, государству и потребителям. Но у концерна есть планы изменить статус-кво. Для этого там планируют инвестировать во второе предприятие, которое хотят построить в селе Городок Ровенской области. Завод должен выпускать древесную плиту. При этом украинский рынок перенасыщен, а цены на ДСП самые низкие в Европе.

В Ровенской области компания Kronospan намерена построить деревообрабатывающее предприятие с объемом потребления древесины порядка 4 млн кубометров в год. Это более 20% от общего объема заготовки древесины в стране.

Местная власть подняла приход компании в регион на знамена и рассказывает про то, что это чуть ли не панацея для региона. В реальности же Kronospan - это инвестор с крайне сомнительной репутацией. Несмотря на громкие заявления о суперсовременном оборудовании, которое якобы установят в Городке, мы видим, что концерн не придерживается экологических норм: его сопровождают громкие скандалы в Англии, Испании, Румынии, Болгарии, Польше, Чехии, России.

Например, в США в штате Пенсильвания год тому назад компания Kronospan Clarion Boards оплатила штрафа в размере $229 тыс. за нарушение эксплуатации завода в городе Пейнт. В испанском городе Бургос в конце января начались судебные слушания против Kronospan. Компанию обвиняет в экологических преступлениях организация "Экологи в действии".

В чешской Йиглаве Kronospan, не имея разрешения на строительство, начал строить шлифовальную и перерабатывающую линию на территории, которая, в принципе, не была приспособлена под их строительство. Жители Нововолынска, где уже работает первый в Украине завод Kronospan, просят президента признать город местом экологической катастрофы, пишет издание.

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