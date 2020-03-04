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От чего зависит размер пенсии в Украине: названы главные факторы

среда, 04 марта 2020, 07:30
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В этом году при расчете пенсий в Украине будут учитывать среднюю зарплату по стране на уровне 7 669 гривен, что стало наибольшим показателем за последние годы.

Интересно, что из-за низкого коэффициента оценки стажа на высокую выплату будут претендовать только украинцы, которые имеют большой официальный стаж.

Существует специальная формула расчета пенсий, которая состоит всего из трех переменных. По ней можно рассчитать примерный размер пенсии, а уже окончательную цифру утвердят в Пенсионном фонде.

Чтобы высчитать коэффициент заработка, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Увеличить сумму выплат также могут повышением минимальной зарплаты. При наличии необходимого размера стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) пенсия после 65 лет будет составлять не менее 40% минимальной зарплаты.

Напомним, что в Кабинете министров Украины сообщили, что запланировали провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года.

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