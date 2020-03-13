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Гривна продолжает падать: актуальный курс валют и реакция украинцев

пятница, 13 марта 2020, 09:42
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В пятницу, 13 марта, Национальный банка Украины установил официальный курс гривны к мировым валютам.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

100 USD США – 2585,8 (12 марта – 2562,4);

100 EUR – 2905,4 (12 марта – 2904,99).

Нацбанк связывает текущие колебания на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность гривны с использованием международных резервов.

Однако среди населения Украины уже началась паника. Люди массово покупают валюту.

"Скупают такой небольшой резерв для себя, чисто так - на всякий случай. Но так, чтобы прям спонтанно, купить все, что есть, все свои сбережения - этого нет", - рассказал киевлянин Денис.

Отмечают, что в среду, 12 марта, ажиотаж с валютой достиг своего пика. Кассиры в обменных пунктах не менее 15 раз меняли цифры на табло - доллар рос.

"У меня нет денег, мне нервничать? Я нервничаю так, за что я завтра куплю хлеб, молоко, об одежде я уже не говорю", - отметила жительница столицы Неля Кобзарь.

Как сообщал "Апостроф", спровоцированный пандемией мировой кризис будет фатальным для валютного курса.

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