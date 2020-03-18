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"ПриватБанк" заморозил наличный обмен валюты: названы альтернативные способы

среда, 18 марта 2020, 11:39
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Из-за карантинных мер в результате пандемии коронавируса с 18 марта "ПриватБанк" проводит валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию "Приват24" и сеть терминалов самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечают, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

"Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Украине курсы доллара и евро относительно гривны еще немного выросли, и достигли 28,1 гривны за доллар и 30,1 гривен за евро.

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